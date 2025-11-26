Tirrenica, Simiani: “Fratelli d’Italia critica Salvini, maggioranza in confusione”

Grosseto. “L’effetto regionali si allarga anche alla Tirrenica: ormai la guerra fra Lega e Fratelli d’Italia sta sconfinando in ogni settore della vita parlamentare. Se anche il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Ambiente Fabrizio Rossi, dopo tre anni di silenzi e omissioni, critica palesemente il Ministro Salvini in un’interrogazione, di aver definanziato la strada e rallentato l’iter per il passaggio delle competenze tra Anas e Sat è ormai chiaro come non solo il Governo abbia da tempo mentito sulle risorse stanziate, ma che la maggioranza sia ormai in disaccordo”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Dem in Commissione Ambiente di Montecitorio sull’interrogazione svolta oggi alla Camera.

“In questo contesto passa in secondo piano la stessa mediocre risposta del Mit che conferma i ritardi, tutt’ora in corso, per il passaggio di competenze e non fa nessun accenno alle decine di milioni di euro sottratti alla Tirrenica dalla destra. Ci aspettiamo aspetto che Fratelli d’Italia vada fino in fondo e sottoscriva i nostri emendamenti alla Legge di Bilancio sul completo finanziamento della infrastruttura“, conclude Simiani.