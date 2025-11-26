“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: nuovo appuntamento con la rassegna letteraria

Grosseto. Prosegue la rassegna di promozione della lettura organizzata dalla Rete Grobac — la rete delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata — con le due presentazioni in programma venerdì 28 novembre, alle 17, alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia e alla biblioteca “Gaetano Badii” di Massa Marittima.

Protagoniste dei due incontri saranno le scrittrici Caterina Albana (nella foto in alto), che presenterà “I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)” (edito da Effigi) insieme alla docente Sara Aprili a Castiglione della Pescaia, e Silvia Meconcelli (nella foto), che porterà il suo “Intera” (Augh Edizioni) a Massa Marittima, affiancata dalla direttrice dell’Isgrec (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea) Ilaria Cansella.

“I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)”

Dall’impresa dei Mille alla ricostruzione dell’Italia del secondo dopoguerra, una famiglia siciliana intreccia le proprie vicende agli eventi della storia nazionale. Partendo dalla Sicilia nord-orientale, i Gorgone vivono, per tre generazioni, mutamenti e sconvolgimenti epocali. Le loro vicende, narrate come in un romanzo, sono tuttavia vere e autentiche, documentate da un ampio corredo fotografico. Animati dal desiderio di istruzione e miglioramento, i protagonisti delle varie generazioni vivono grandi sentimenti, ma anche forti contrasti e conflitti. Intorno a loro è decisivo il ruolo svolto dai luoghi, dalle usanze, dai personaggi “minori”, da antiche storie e persino da leggende.

“Intera”

Saba Zerezghi, aspirante giornalista d’inchiesta, vive a Firenze dove lavora in un bistrot. Da bambina ha assistito all’infibulazione della sorella nel suo paese natale, in Etiopia. In Saba c’è la volontà di denunciare i soprusi che l’Africa continua a subire, anche a costo di scontrarsi con le ambiguità dell’ambiente giornalistico e con il razzismo che prolifera tra le insospettabili pieghe dell’ordinario. Ma quando l’amico Amedeo, fondatore dell’associazione Black Moon, decide di lasciarle le redini del progetto umanitario, Saba tentenna: può occuparsi dei problemi degli altri quando non ha ancora risolto i conflitti che cova da tempo?

Anche Amedeo fa i conti con il passato: deve affrontare il nonno, che rievoca alcuni dettagli della sua esperienza etiope ai tempi del colonialismo. Amedeo rimette così in discussione ciò che sa della sua famiglia, per riappropriarsi del cuore e dell’anima di uomo libero.

L’ingresso alle presentazioni è libero.

La rassegna “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”, organizzata per la Rete Grobac dalla Biblioteca “Badii” e dall’Isgrec, prosegue fino al 19 dicembre. Per informazioni sul programma: www.bibliotechedimaremma.it.