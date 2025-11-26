Incendio in un appartamento del centro: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

Buriano (Castiglione della Pescaia). Oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta a Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio del centro storico.

L’accesso allo stabile risulta peculiare, poiché l’immobile si presenta come terzo piano dal fronte valle, mentre sul lato strada corrisponde al livello d’ingresso.

L’incendio

L’incendio ha interessato i locali interni dell’abitazione. Al momento dell’arrivo delle squadre non era presente alcuna persona all’interno: il proprietario era assente e l’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno notato il fumo.

Al termine dello spegnimento delle fiamme, che ha evitato il propagarsi delle stesse agli appartamenti adiacenti, hanno avuto inizio le prime verifiche tecniche, che hanno indicato che il rogo potrebbe aver compromesso completamente una trave portante dell’appartamento. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.

I Vigili del Fuoco stanno procedendo alle necessarie verifiche ed alla messa in sicurezza dell’area.