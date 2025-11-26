Home Castiglione della PescaiaIncendio in un appartamento del centro: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme
Castiglione della PescaiaCronacaCronaca Castiglione della PescaiaCronaca Grosseto

Incendio in un appartamento del centro: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

L'incendio si è verificato a Buriano

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Buriano (Castiglione della Pescaia). Oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta a Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio del centro storico.

L’accesso allo stabile risulta peculiare, poiché l’immobile si presenta come terzo piano dal fronte valle, mentre sul lato strada corrisponde al livello d’ingresso.

L’incendio

L’incendio ha interessato i locali interni dell’abitazione. Al momento dell’arrivo delle squadre non era presente alcuna persona all’interno: il proprietario era assente e l’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno notato il fumo.

Al termine dello spegnimento delle fiamme, che ha evitato il propagarsi delle stesse agli appartamenti adiacenti, hanno avuto inizio le prime verifiche tecniche, che hanno indicato che il rogo potrebbe aver compromesso completamente una trave portante dell’appartamento. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.

I Vigili del Fuoco stanno procedendo alle necessarie verifiche ed alla messa in sicurezza dell’area.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: nuovo appuntamento con...

Omicidio Del Rio, clamorosa rivelazione del principale indiziato...

Sorveglia i dipendenti a distanza con le telecamere:...

Incidente stradale: due persone ferite

Incendio in una casa nell’ex Ilva: fiamme nella...

Rischio idrogeologico e idraulico: prorogata l’allerta meteo di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: