Sicurezza, in arrivo 23 nuove telecamere in città: ecco dove

Il Comune riceve un contributo di 45mila euro

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica è risultato beneficiario di un finanziamento statale destinato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana, come comunicato dalla Prefettura di Grosseto all’Ente.

Follonica, che si colloca al 66° posto della graduatoria definitiva composta da 335 Comuni, si è assicurata un contributo di € 45.500,00 per l’attuazione del progetto che riguarda la pineta di Ponente, l’ex Cartiera e via della Repubblica, per un totale di 23 nuove telecamere da inserire.

“L’investimento complessivo ammonta a € 58.000, di cui a questo punto oltre 45mila sono finanziati dallo Stato –, spiegano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti –. Possiamo attuare un progetto importante e atteso, liberando anche importanti risorse dal bilancio, che potranno andare a finanziare altri interventi in città. Si velocizza così l’iter per la sistemazione dei nuovi impianti, sempre più vicina”.

