“No alla violenza contro le donne”: il palazzo comunale si illumina di arancione

Il Soroptimist Club di Follonica - Colline Metallifere ha promosso tale iniziativa

Follonica (Grosseto). “Orange the World” è la campagna internazionale tesa a promuovere azioni per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze di tutto il mondo.

Il Soroptimist Club di Follonica – Colline Metallifere ha promosso tale iniziativa, la quale è stata accolta dall’amministrazione comunale con la concessione del patrocinio per illuminare di color arancione il palazzo comunale quale messaggio di sensibilizzazione al costante impegno di lotta alla violenza contro le donne.

“Come amministrazione crediamo fermamente in iniziative di questo genere – afferma l’assessore alle pari opportunità Azzurra Droghini e intendiamo attivarci per condividere, sensibilizzare e informare su tematiche rilevanti come questa della violenza di genere, per promuovere azioni tese a porre fine alla violenza contro ragazze e donne”.

“Il Club follonichese ringrazia l’amministrazione comunale per l’illuminazione arancione del palazzo comunale – afferma la presidente Carla Cambi -,  un gesto simbolico ma potente, un richiamo visibile all’impegno condiviso contro la violenza sulle donne e alla necessità di continuare a sensibilizzare l’intera comunità”.

