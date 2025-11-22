Home Colline MetallifereManutenzione straordinaria del Comune nella frazione: attenzione ai divieti
Manutenzione straordinaria del Comune nella frazione: attenzione ai divieti

Dal 26 al 28 novembre al via gli interventi di pulizia dei fossi al lato della carreggiata

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Proseguono gli interventi di adeguamento, messa in sicurezza e restyling della viabilità comunale nella zona Le Case.

Dopo l’istituzione della zona 30 residenziale nella scorsa estate e i lavori portati avanti nei mesi successivi, l’amministrazione comunale di Grosseto avvia ora un’importante operazione di pulizia e ripristino dei fossi laterali di via delle Case, che non venivano manutentati dal 1982.

I lavori

A partire dalle 7.00 di mercoledì 26 novembre e fino alle 17.00 di venerdì 28 novembre, l’impresa incaricata Evergreen di Marina di Grosseto procederà alla rimozione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente nelle fossette laterali destinate allo scolo delle acque meteoriche. L’intervento riguarda il primo tratto della strada, con inizio dal civico 395 e conclusione nella strada laterale che conduce alla fattoria Le Vigne dei Guelfi.

«Si tratta del primo passo di un lavoro atteso da anni – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Cesare Spinelli –. Le fossette laterali risultano in più punti completamente ostruite da vegetazione e piccoli alberi, con conseguenti allagamenti della carreggiata in occasione delle piogge. I residenti ci hanno segnalato più volte la criticità e da subito ci siamo impegnati per programmare un intervento strutturale, che continuerà nel 2026 con il secondo tratto fino all’innesto con la provinciale 135 del Casone».

L’assessore Spinelli ricorda che l’amministrazione ha già portato avanti nelle scorse settimane lavori di sfalcio delle banchine laterali su tutta la lunghezza della via, effettuati in economia dalla squadra comunale.

«Ora – spiega – interveniamo sulle fossette con mezzi idonei, tra cui escavatore cingolato, fresa forestale e attrezzatura specifica. È un intervento necessario per garantire sicurezza e un corretto deflusso delle acque».

I divieti

La Polizia municipale ha predisposto l’ordinanza n.97 del 20 novembre scorso, che dispone il divieto di transito, sosta e fermata nel tratto interessato dai lavori, dalle 7.00 alle 17.00 delle giornate previste, con accesso consentito ai soli residenti e frontisti. In caso di maltempo o ulteriori necessità l’amministrazione comunicherà tempestivamente eventuali aggiornamenti.

