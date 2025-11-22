Home CronacaEspulsioni e rimpatri: 54 provvedimenti eseguiti dalla Questura in cinque mesi
Espulsioni e rimpatri: 54 provvedimenti eseguiti dalla Questura in cinque mesi

Numeri che riflettono un impegno crescente e una presenza attenta sul territorio provinciale

di Redazione
Grosseto. Giovedì scorso è stato espulso con rimpatrio nel Paese di origine un cittadino straniero con numerosi precedenti per reati contro la persona.

Prosegue infatti con costante impegno l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto, finalizzata al contrasto della presenza irregolare sul territorio provinciale e all’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

A partire dal mese di luglio scorso e fino ad oggi, l’Ufficio Immigrazione ha eseguito complessivamente 54 provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto, frutto di un’intensa attività di monitoraggio, accertamento e controllo svolta quotidianamente dagli agenti di Polizia della terza sezione “Esecuzione provvedimenti amministrativi”. 

I numeri

Di questi, 

  • 20 provvedimenti sono stati eseguiti con rimpatrio nel Paese di origine;
  • 8 espulsioni sono state eseguite con misura alternativa al trattenimento presso un Cpr, con obblighi e prescrizioni fissati dall’Autorità competente in attesa di rimpatrio;
  • 6 accompagnamenti presso Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), finalizzati al successivo allontanamento dal territorio nazionale.

“Numeri che riflettono un impegno crescente e una presenza attenta sul territorio provinciale – si legge in una nota della Questura -. L’Ufficio Immigrazione lavora quotidianamente per identificare, valutare e attuare i provvedimenti a carico di cittadini stranieri irregolari, assicurando interventi mirati e tempestivi”. 

