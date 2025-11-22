Gli studenti in visita al teatro del Maggio musicale: “Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio”

Grosseto. La scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” dell’Istituto comprensivo Grosseto 1 ringrazia sentitamente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Maggio musicale fiorentino per aver dato la possibilità di partecipare al progetto ” Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze invita le scuole al Maggio” .

“Martedì 18 novembre, alunne e alunni della scuola secondaria di primo grado ‘Leonardo da Vinci’ si sono recati a Firenze, nella bellissima sala Zubin Metha, all’interno del teatro del Maggio musicale fiorentino, per vivere insieme un’esperienza di ascolto di un concerto sinfonico; hanno visto gli archi, i legni, gli ottoni e le percussioni che hanno eseguito le morbide melodie di Carl Maria von Weber e lo scintillio di suoni e ritmi di Igor Strawinskij – si legge in una nota della scuola -. La Fondazione ha sostenuto, oltre al concerto, anche il viaggio in treno, che è diventato ulteriore momento di affiatamento e conoscenza tra ragazze, ragazzi e docenti. E’ stata una bellissima opportunità per la comunità scolastica. Alla prossima”.