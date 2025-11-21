Aprono gli studi medici accanto alla farmacia comunale: ecco le specializzazioni offerte

Home Colline MetallifereAprono gli studi medici accanto alla farmacia comunale: ecco le specializzazioni offerte
Un ambiente accogliente, pensato per offrire servizi sanitari di qualità

di Redazione
di Redazione

Massa Marittima (Grosseto). Sono aperti gli studi medici della Massa Marittima Multiservizi Srl, situati in via Don Luigi Rossi 19, a Massa Marittima, adiacenti alla farmacia comunale.

Gli studi medici

Un ambiente accogliente, pensato per offrire servizi sanitari di qualità al cittadino, garantire professionalità, comodità e attenzione alla persona, grazie a specialisti qualificati dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura.

Attualmente il centro offre le seguenti specializzazioni: psicologia clinica e di comunità, psicoterapia, psicologia comportamentale, fisioterapia, logopedia, medicina e chirurgia, scienza della nutrizione.

Nei prossimi mesi, ad integrazione e potenziamento dei servizi sanitari specialistici pubblici e privati già offerti nella città, saranno aggiunte ulteriori discipline mediche per ampliare la gamma dei servizi.

Gli studi medici della ;ultiservizi rappresentano un passo importante per migliorare l’accesso alle cure. Il consiglio di amministrazione ha prolungato la manifestazione di interesse per le professioni sanitarie interessate.

Informazioni: tel. 0566.028138

