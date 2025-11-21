Aprono gli studi medici accanto alla farmacia comunale: ecco le specializzazioni offerte

Massa Marittima (Grosseto). Sono aperti gli studi medici della Massa Marittima Multiservizi Srl, situati in via Don Luigi Rossi 19, a Massa Marittima, adiacenti alla farmacia comunale.

Gli studi medici

Un ambiente accogliente, pensato per offrire servizi sanitari di qualità al cittadino, garantire professionalità, comodità e attenzione alla persona, grazie a specialisti qualificati dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura.

Attualmente il centro offre le seguenti specializzazioni: psicologia clinica e di comunità, psicoterapia, psicologia comportamentale, fisioterapia, logopedia, medicina e chirurgia, scienza della nutrizione.

Nei prossimi mesi, ad integrazione e potenziamento dei servizi sanitari specialistici pubblici e privati già offerti nella città, saranno aggiunte ulteriori discipline mediche per ampliare la gamma dei servizi.

Gli studi medici della ;ultiservizi rappresentano un passo importante per migliorare l’accesso alle cure. Il consiglio di amministrazione ha prolungato la manifestazione di interesse per le professioni sanitarie interessate.

Informazioni: tel. 0566.028138