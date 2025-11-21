Bando Bucalossi: sale a 400mila euro la cifra destinata dal Comune alle associazioni

Grosseto. Presentato oggi, alla presenza del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e dell’assessore al bilancio, Simona Rusconi, il nuovo programma del Bando Bucalossi.

Si tratta di un’opportunità che mette a disposizione importanti risorse economiche, per un totale di 400mila euro, i quali saranno destinati ad interventi di tutela, manutenzione e miglioramento dei luoghi di culto, di centri civici e sociali, ma anche di attrezzature sanitarie.

Di questa cifra, circa 210mila euro verranno assegnati al contributo per le chiese e altri edifici per servizi religiosi, mentre la seconda parte, circa 190mila euro verrà indirizzata alle spese per centri civici e sociali, oltre ad attrezzature culturali e sanitarie.

“Con il nuovo bando Bucalossi – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – facciamo un passo importante nel rafforzare il nostro impegno verso una città che cresce in modo armonico, inclusivo e sostenibile. Abbiamo scelto di destinare 400mila euro a interventi che riguardano non solo le chiese e gli edifici religiosi, che rappresentano un patrimonio storico, culturale e identitario imprescindibile, ma anche i centri civici, gli spazi sociali e quei luoghi che ogni giorno offrono servizi culturali, sanitari e aggregativi ai nostri cittadini. Questo bando è un esempio di come intendiamo tradurre questi principi in azioni tangibili: sostenere chi custodisce il nostro patrimonio, chi promuove cultura e solidarietà, chi garantisce servizi essenziali nei quartieri e nelle frazioni”.

Fondamentale per la riuscita di questo progetto, anche l’impegno costante dell’assessorato al Bilancio: “Con l’apertura del nuovo bando Bucalossi – aggiunge l’assessore Simona Rusconi – confermiamo l’impegno dell’amministrazione a utilizzare in modo responsabile e strategico le risorse pubbliche. Di questi 400mila euro stanziati, crediamo fermamente che ogni euro speso debba generare un ritorno concreto per i cittadini, migliorando gli spazi in cui le persone si incontrano, si curano e partecipano alla vita collettiva. Questo bando va esattamente in questa direzione, mettendo al centro la qualità dei servizi e il benessere della comunità”.

Da domani sarà possibile presentare domanda attraverso l’apposita sezione sul sito del Comune di Grosseto.