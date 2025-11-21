Allerta meteo, il Comune attiva il Piano neve: “Limitate gli spostamenti”

Santa Fiora (Grosseto). Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre e nella giornata di sabato 22 novembre, le previsioni meteo annunciano la possibilità di nevicate sul Monte Amiata, con accumuli fino ai 5-10 centimetri sopra i 600 metri di quota.

Il Comune di Santa Fiora ha attivato il Piano neve con mezzi e personale interno e prevedendo, in caso di necessità, anche l’impiego di 2 addetti esterni.

Le operazioni saranno coordinate e gestite dall’Area viabilità, manutenzione e protezione civile del Comune di Santa Fiora.

Si raccomanda alla popolazione la massima attenzione, limitando gli spostamenti all’essenziale e facendo attenzione a parcheggiare le auto in modo da lasciare libero il transito ai mezzi spargisale e sgombraneve, che sono indispensabili per garantire la percorribilità e la sicurezza delle strade.