Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il Comune si illumina di blu

Follonica (Grosseto). Giovedì 20 novembre ricorre il 36° anniversario della sottoscrizione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sancire i diritti di bambine, bambini e adolescenti, migliorandone le condizioni di vita.
In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Follonica aderisce all’evento “Go Blue”, promosso dal comitato italiano dell’Unicef e dall’Anci.
Tale iniziativa è un’occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza sui diritti dei minorenni, non sempre pienamente riconosciuti, mentre per le istituzioni rappresenta un’occasione per manifestare la volontà di dar seguito agli impegni derivanti dai principi contenuti nella Convenzione stessa.
A tal proposito, il palazzo comunale verrà illuminato di colore blu il 20 novembre come segno di sostegno al rispetto dei diritti dei bambine/i e degli adolescenti.