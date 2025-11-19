Home Cultura & Spettacoli“Giochiamo con la musica”: ecco i prossimi appuntamenti con l’iniziativa dedicata ai bambini
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Giochiamo con la musica”: ecco i prossimi appuntamenti con l’iniziativa dedicata ai bambini

L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere bambini dai 3 agli 8 anni e i loro genitori

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Grosseto. Ha riscosso un grande successo il progetto “Giochiamo con la musica”, iniziativa promossa dalla scuola di musica Chelli in collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune di Grosseto e con Npm – Nati per la musica, programma nazionale che unisce pediatri di famiglia, musicisti ed educatori, collegato al centro per la salute dei bambini e delle bambine.

Gli incontri sono stati condotti dalle professoresse Elena Amaddii e Maria Grazia Bianchi, direttrice della scuola di musica Chelli e referente provinciale di Npm.

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere bambini dai 3 agli 8 anni e i loro genitori in un percorso di attività pensate per sviluppare la sensibilità musicale fin dalla prima infanzia e promuovere, nel tempo, uno sviluppo armonico e integrale della persona. Attraverso giochi, canti, ritmi e momenti di ascolto condiviso, i piccoli partecipanti vengono guidati a scoprire e sperimentare il mondo dei suoni in tutte le sue sfumature: dall’individuazione e riconoscimento e alla loro riproduzione, sia melodica che ritmica.

“Un aspetto fondamentale dell’iniziativa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante è il coinvolgimento attivo dei genitori, che partecipano insieme ai bambini, rafforzando così il legame affettivo e favorendo un’esperienza educativa condivisa”.

“Le attività – sottolineano sindaco e assessore non solo avvicinano i bambini alla musica, ma stimolano la socializzazione, l’attenzione, l’ascolto attivo e l’osservazione: tutte abilità di base fondamentali per la crescita personale e relazionale. Il successo di questa iniziativa dimostra come la musica, vissuta fin dai primi anni di vita come gioco e scoperta, possa diventare un potente strumento di educazione, comunicazione e benessere per tutta la famiglia”.

Gli incontri si tengono il sabato mattina alla biblioteca comunale Chelliana, secondo il seguente calendario: 13 dicembre, 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile, 9 maggio. Per informazioni e prenotazioni basta scrivere a scuoladimusica@fondazionecheli.org.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dimensionamento scuole, Province presentano piani: “Siamo contrari, ma...

“Corpo”: lo spettacolo di danza inaugura la rassegna...

“Le città di pianura”: nuovo appuntamento con “Cinema...

Tirrenica, il Pd: “In Senato nostri emendamenti con...

“Gruppi psicoeducativi per utenti e familiari”: aperte le...

Approvato il progetto, al via i lavori alla...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: