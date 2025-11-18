Home Grosseto“Gruppi psicoeducativi per utenti e familiari”: aperte le iscrizioni all’iniziativa dell’associazione Oasi
Grosseto

Gli incontri si terranno una volta a settimana, tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00

Grosseto. Inizieranno a dicembre, a Casa Ama, i “Gruppi psicoeducativi per utenti e familiari”, organizzati dall’associazione Oasi e tenuti dalla psicologa Elena Romano.

Tale metodologia ha alle spalle numerose prove scientifiche di efficacia.

Gli incontri si terranno una volta a settimana, tutti i mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00, a Casa Ama, in via Parini 7, Grosseto, per un totale di 10 incontri a gruppo.

Gli incontri sono rivolti a persone con diagnosi di disturbo depressivo maggiore o disturbo di attacchi di panico, assieme ad un familiare di riferimento.

I gruppi prevedono il coinvolgimento attivo dei familiari e dei pazienti nella gestione dei disturbi psichiatrici e nell’apprendimento di varie abilità interpersonali ed è strutturato in una parte “informativa” sulla malattia mentale e una “formativa” dedicata ai training su abilità di comunicazione e di soluzione di problemi; l’approccio psicoeducazionale può essere sia alternativo che integrativo rispetto alla terapia farmacologica, a seconda dei bisogni di ogni singola situazione.

Il programma di trattamento è a termine e nel caso può essere proseguito con la partecipazione ad un gruppo di auto aiuto.

L’accesso, gratuito, agli incontri verrà preceduto da un colloquio individuale, per la coppia utente/familiare, di individuazione dei problemi. Per informazioni e appuntamenti, chiamare il numero 347.1686016.

