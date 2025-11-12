Chiusura dell’ufficio postale: il Comune attiva un servizio navetta per gli anziani

Sorano (Grosseto). Durante il periodo di chiusura dell’ufficio postale di Sorano, previsto per consentire i lavori del progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale” promossi da Poste Italiane, il Comune di Sorano attiverà un servizio navetta gratuito dedicato agli anziani del paese. I lavori partiranno dal 17 novembre e si concluderanno il 21 gennaio.

Il servizio sarà disponibile nei giorni di erogazione delle pensioni, per agevolare il ritiro in sicurezza all’ufficio postale di Elmo, e in alcuni giorni della settimana per permettere lo svolgimento delle altre operazioni postali.

Resta inoltre a disposizione dei cittadini lo sportello postale di San Giovanni delle Contee. Le principali operazioni, tra cui il ritiro di pacchi, raccomandate, giacenze e prelievi per i residenti di Sorano saranno disponibili solo all’ufficio di Elmo.

«Si tratta di un’iniziativa pensata per sostenere in modo concreto i nostri concittadini più anziani durante il periodo dei lavori – dichiara il sindaco di Sorano, Ugo Lotti –. Il progetto “Polis” porterà a Sorano nuovi servizi digitali e una maggiore accessibilità per tutti, ma nel frattempo vogliamo assicurarci che nessuno resti in difficoltà. Il servizio navetta è un gesto di attenzione e vicinanza verso la parte più fragile della nostra comunità».

Tutti i dettagli relativi a orari e tragitti del servizio saranno comunicati nei prossimi giorni dal Comune di Sorano.