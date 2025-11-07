Lavori di ammodernamento: chiude per due mesi l’ufficio postale in paese

Home AttualitàLavori di ammodernamento: chiude per due mesi l’ufficio postale in paese
Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano informa che l’ufficio postale di Sorano, in piazza del Municipio 14, resterà chiuso al pubblico dal 17 novembre 2025 al 21 gennaio 2026 per consentire i lavori tecnici legati al “Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale” promosso da Poste Italiane.

Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi alla sede di Elmo, in via Centro 40, che per tutto il periodo garantirà un orario ampliato: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Sarà inoltre possibile usufruire degli uffici postali di Sovana (piazza del Pretorio 7, aperto lunedì e venerdì) e di Pitigliano (via Bruscalupi 102, aperto dal lunedì al sabato).

Il servizio di ritiro pacchi e corrispondenza in giacenza, così come le principali operazioni postali e finanziarie, saranno garantiti all’ufficio di Elmo.

«Si tratta di un intervento importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Sorano, Ugo Lotti –. Il “Progetto Polis” di Poste Italiane rappresenta un passo avanti significativo verso una pubblica amministrazione più moderna e vicina ai cittadini, grazie all’introduzione di servizi digitali avanzati. Comprendiamo il disagio temporaneo per la chiusura dell’ufficio, ma chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini in vista di un risultato che porterà benefici concreti al nostro territorio. Ringraziamo Poste Italiane per l’attenzione e l’investimento dedicati a Sorano».

