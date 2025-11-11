Home Attualità“Vetulonia per tutti”: una passeggiata di beneficenza a favore del Comitato per la Vita
“Vetulonia per tutti”: una passeggiata di beneficenza a favore del Comitato per la Vita

L'iniziativa è in programma domenica 16 novembre

Vetulonia (Grosseto). Una giornata dedicata alla solidarietà, alla natura e alla scoperta del territorio: domenica 16 novembre Vetulonia ospita “Vetulonia per tutti”, una passeggiata di beneficenza organizzata dall’associazione Amici di Vetulonia Aps, in collaborazione con il Comitato per la Vita di Grosseto e con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta fondi per l’acquisto di un aggiornamento software dotato di Intelligenza Artificiale per la Radioterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, contribuendo così al miglioramento delle tecnologie a disposizione dei pazienti oncologici della nostra provincia.

Il programma

Ecco il programma della giornata:

  • ore 10.00 ritrovo in piazza Vetluna e partenza per una passeggiata sull’anello di Vetulonia, con pranzo al sacco;
  • ore 13.00 passeggiata nel borgo e visita guidata al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”, seguita da un rinfresco aperto a tutti presso nella ex Casa del Popolo e da una piccola lotteria benefica.

L’evento è aperto a tutti, cittadini, famiglie e appassionati di trekking, e rappresenta un’occasione per condividere una giornata tra natura, storia e solidarietà.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua e pranzo al sacco.

Quota di partecipazione: 15 euro.

Il contributo sarà interamente devoluto al Comitato per la Vita di Grosseto per sostenere il progetto legato alla Radioterapia.

Informazioni e prenotazioni: amicidivetulonia@gmail.com o info@comitatovita.it.

“Vetulonia per tutti” è un invito a camminare insieme per una buona causa: scoprire le bellezze di un borgo unico e, allo stesso tempo, dare un contributo concreto alla vita e alla salute della nostra comunità.

