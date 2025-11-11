Home Grosseto“Mi piaccio così non ho bisogno di droghe”: ecco l’evento dedicato agli studenti
L'iniziativa è in programma mercoledì 3 dicembre

Grosseto. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Farmacie comunali riunite, il Sert (Servizio per le tossicodipendenze) e l’assessorato alle politiche giovanili, promuove l’iniziativa dal titolo “Mi piaccio così non ho bisogno di droghe – Caduta e rinascita“, un evento formativo e di sensibilizzazione rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della città.

L’incontro si terrà mercoledì 3 dicembre, dalle 9 alle 12, nell’aula magna della biblioteca comunale Chelliana.

L’evento nasce dalla volontà congiunta delle istituzioni locali di promuovere una cultura della prevenzione, della consapevolezza e del benessere giovanile, affrontando in modo diretto e partecipato il tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti e dei comportamenti a rischio.

Durante l’evento interverranno professionisti del settore sanitario, rappresentanti delle istituzioni e testimonal di vita vissuta, che porteranno la propria esperienza di “caduta e rinascita” per trasmettere ai ragazzi un messaggio di fiducia, autostima e speranza: entrare nella droga è facile, è uscirne che è difficile.

“L’obiettivo dell’iniziativa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante – è far riflettere gli studenti sugli effetti devastanti delle droghe, rafforzare la fiducia in sé e l’amore per la vita. È importante fornire strumenti concreti per comprendere e prevenire i rischi legati alle dipendenze e informare anche i più giovani sulle attività e sui servizi offerti dal Sert nel territorio grossetano”.

