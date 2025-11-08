Santa Fiora protagonista in tv: puntata di “Linea Verde” su Rai1 e RaiPlay dedicata al borgo

Grosseto. Domenica 9 novembre, alle 12.20, Santa Fiora sarà protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”, in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Un’occasione straordinaria per far conoscere al grande pubblico le bellezze, la storia e i sapori del territorio.

La puntata

Nella puntata di domenica, i conduttori Peppone, Fabio e Margherita accompagneranno i telespettatori in un viaggio alla scoperta dell’Amiata, con una tappa speciale dedicata proprio a Santa Fiora, celebre per le acque sorgive, la suggestiva Peschiera, la storia mineraria e il marrone santafiorese, eccellenza autunnale del territorio. Musica popolare affidata al Coro dei Minatori di Santa Fiora.

L’attenzione dei media nazionali sul borgo amiatino non è una novità: Santa Fiora è spesso al centro di servizi televisivi e articoli che ne raccontano il fascino, la vivacità culturale e la qualità della vita.

“La presenza di ‘Linea Verde’ è una importantissima occasione per far conoscere il territorio – sottolinea il sindaco Federico Balocchi – con le sue tradizioni ed eccellenze gastronomiche, attraverso un programma che da oltre 40 anni racconta con successo l’Italia rurale, mostrando l’importante legame tra uomo, territorio e natura”.