Home AmiataSanta Fiora protagonista in tv: puntata di “Linea Verde” su Rai1 e RaiPlay dedicata al borgo
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

Santa Fiora protagonista in tv: puntata di “Linea Verde” su Rai1 e RaiPlay dedicata al borgo

Domenica 9 novembre, alle 12.20

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 57 views

Grosseto. Domenica 9 novembre, alle 12.20, Santa Fiora sarà protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”, in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Un’occasione straordinaria per far conoscere al grande pubblico le bellezze, la storia e i sapori del territorio.

La puntata

Nella puntata di domenica, i conduttori Peppone, Fabio e Margherita accompagneranno i telespettatori in un viaggio alla scoperta dell’Amiata, con una tappa speciale dedicata proprio a Santa Fiora, celebre per le acque sorgive, la suggestiva Peschiera, la storia mineraria e il marrone santafiorese, eccellenza autunnale del territorio. Musica popolare affidata al Coro dei Minatori di Santa Fiora.

L’attenzione dei media nazionali sul borgo amiatino non è una novità: Santa Fiora è spesso al centro di servizi televisivi e articoli che ne raccontano il fascino, la vivacità culturale e la qualità della vita.

“La presenza di ‘Linea Verde’ è una importantissima occasione per far conoscere il territorio – sottolinea il sindaco Federico Balocchi – con le sue tradizioni ed eccellenze gastronomiche, attraverso un programma che da oltre 40 anni racconta con successo l’Italia rurale, mostrando l’importante legame tra uomo, territorio e natura”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Da Grosseto in Catalogna: Vivarelli Colonna e Turbanti...

Isola del Giglio, il sindacato Conapo: “Soddisfatti per...

Lavori di ammodernamento: chiude per due mesi l’ufficio...

“Artigiani per la vita”: da Cna un assegno...

Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua:...

La Guardia di Finanza cerca 15 musicisti per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: