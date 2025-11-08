Home Cultura & SpettacoliUn viaggio alla scoperta del suono: nuovo appuntamento con “Il lato nascosto della musica”
Un viaggio alla scoperta del suono: nuovo appuntamento con “Il lato nascosto della musica”

L'iniziativa è in programma lunedì 10 novembre

Grosseto. Prosegue la rassegna “Il lato nascosto della musica”, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto, il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto, ospitata al Polo Le Clarisse.

Dopo il primo incontro dedicato ai generi musicali con Alessandro Pelagatti, il secondo appuntamento, in programma lunedì 10 novembre alle 17.00, sarà condotto da Graziana Biondi, cantante soprano e vocal coach, con un incontro dal titolo “Musica, pensieri, emozioni”. L’ingresso è libero, ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

L’incontro

Un affascinante percorso alla scoperta del potere del suono e delle sue vibrazioni, capaci di influenzare il corpo, la mente e le emozioni. Attraverso un esperimento dal vivo, il pubblico potrà osservare come il suono modella la materia fisica e agisce sui nostri stati interiori, rivelando le profonde connessioni tra musica e benessere psicofisico.

