Pronto l’Olio di Castiglione: si potrà assaggiare durante i prossimi eventi di promozione turistica

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche quest’anno l’oliveto del parcheggio di via Papa Giovanni XXIII, gestito dall’Associazione castiglionese ospitalità turistica per conto del Comune di Castiglione della Pescaia, ha dato i suoi frutti: l’Olio di Castiglione 2025 è pronto.

Dai 420 chili di olive raccolte, sono stati ricavati circa 55 litri di olio.

«Una sinergia tra pubblico e privato iniziata nel 2022 – dichiara Paolo Pieraccini, presidente di Acot – con il recupero e la riqualificazione di un’area verde pubblica abbandonata che ha portato alla rimessa in produzione dell’oliveto e soprattutto un’opera di prevenzione incendi del poggio sovrastante il parcheggio, migliorando la sicurezza e la tutela del nostro territorio costiero, spesso flagellato da eventi disastrosi legati agli incendi. L’Olio di Castiglione è diventato un brand promozionale per il territorio e un esempio di valorizzazione dei prodotti locali, sempre presente nei tanti eventi di promozione turistica programmati dall’amministrazione comunale».

«Siamo sempre più orgogliosi di questa collaborazione – afferma Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia – che dimostra quanto sia fondamentale e necessaria la collaborazione tra pubblico e privato sia per la gestione dei luoghi che per rafforzare il senso di comunità. Oggi è diventato imprescindibile il lavoro di squadra, soprattutto quando si ha l’ambizione di raggiungere risultati sempre più alti per dare servizi di maggiore qualità in ogni settore del paese. Sono felice che la consegna della produzione 2025 arrivi nel giorno in cui Castiglione della Pescaia ospita le città italiane del network del G20 delle spiagge perché la promozione e la valorizzazione del territorio passa anche attraverso la conoscenza delle nostre eccellenze enogastronomiche».