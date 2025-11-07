Una sede per il presidio dei Vigili del Fuoco sull’Isola del Giglio: i pompieri staranno nell’ex casa cantoniera

Grosseto. L’ex casa cantoniera (nella foto in basso), situata in località Monticello, a Isola del Giglio, diventerà la sede del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco. L’immobile, che è di proprietà della Provincia di Grosseto per la parte relativa al magazzino seminterrato, e del Comune di Isola del Giglio per la porzione di fabbricato posta al piano terra, è stato ceduto dai due Enti pubblici al Demanio, che, a sua volta, lo darà in uso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La firma del contratto di acquisizione è stata ufficializzata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Prefettura di Grosseto, alla presenza del Prefetto Paola Berardino, del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola; del sindaco di Isola del Giglio, Armando Schiaffino, del responsabile dell’Unità operativa dell’Agenzia del Demanio, Michele Baronti, e del Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Roberto Bonfiglio.

L’immobile

La vendita dell’immobile risponde alla necessità di individuare una sede idonea per le attività logistiche e operative dei Vigili del Fuoco sull’isola: l’ex casa cantoniera, si trova, infatti, in una posizione strategica, lungo la strada provinciale 15, che collega Giglio Porto e Giglio Campese, consentendo di raggiungere velocemente i due centri abitati. Inoltre, è nelle immediate vicinanze dell’elisuperficie, agevolando gli spostamenti e riducendo i tempi di intervento, nei casi che necessitano di raggiungere l’isola in elicottero.

All’interno dell’edificio saranno effettuati dei lavori da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per rendere l’edificio funzionale alle attività cui sarà destinato, includendo l’uso di un’autorimessa per i mezzi. Rispetto agli anni precedenti, in cui le squadre usufruivano di strutture temporanee che venivano messe a disposizione sull’isola dall’amministrazione comunale, questa soluzione, più strutturata, consentirà di avere, dopo l’opportuna ristrutturazione, un luogo funzionale alla presenza continuativa dei Vigili del Fuoco sull’isola, durante tutta la stagione estiva, con cambi turno. Un presupposto fondamentale per lavorare meglio e potenziare il servizio nel periodo più complesso per la gestione del rischio incendi boschivi e per la concentrazione dei flussi turistici.

Un risultato che è il frutto della sinergia tra istituzioni.

Le dichiarazioni

“L’immobile all’Isola del Giglio permetterà di avere un deposito mezzi dei Vigili del Fuoco – spiega il Prefetto Paola Bernardino -. Grazie ad una triangolazione di intenti, tra Provincia, Demanio e Vigili del Fuoco, abbiamo realizzato questo presidio”.

“L’ex casa cantoniera che acquistiamo ci permette di vere una squadra completa durante l’estate – sottolinea l’ingegner Roberto Bonfiglio, Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto -. In inverno, rimarranno allocati nell’immobile i nostri mezzi, una giardiniera e un Aps, che ci permetteranno rapidi interventi in caso di incendio e di muovere i nostri uomini attraverso i sentieri dell’isola”.

“Oggi è una bella giornata di collaborazione tra le istituzioni – evidenzia Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -. La presenza stabile dei Vigili del Fuoco all’Isola del Giglio è fondamentale per la sicurezza di cittadini e turisti e permette di tutelare il prezioso ambiente del territorio. Come Provincia siamo orgogliosi di aver contributo a questo progetto”.

“E’ una giornata epocale per il nostro territorio – dichiara Armando Schiaffino, sindaco di Isola del Giglio -. Questo progetto è esportabile anche in altre isole europee. Oggi tutte le isole minori hanno problemi difficili da risolvere, dovuti alla differenza di popolazione tra l’estate e l’inverno. Siamo molto grati al Comando dei Vigili del Fuoco per questo presidio. Ci sarà anche un appartamento in cui abiteranno i pompieri durante l’estate, mentre in inverno i volontari che risiedono sull’isola avranno a disposizione dei mezzi in caso di necessità. E’ stato un iter faticoso, abbiamo dovuto superare numerose questioni burocratiche, ma ce l’abbiamo fatta”.