Presidente di seggio elettorale: il Comune invita i cittadini a presentare domanda per l’albo

I requisiti richiesti

di Redazione
Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica invita i propri elettori disposti ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale a fare domanda scritta entro il mese di ottobre.

L’inclusione nell’albo dei presidenti di seggio è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • essere elettore del comune;
  • non aver superato il settantesimo anno di età;
  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma).

La domanda può essere inviata preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.follonica.gr.it.

Il modulo per inoltrare la domanda può essere ritirato all’Urp oppure scaricato dalla rete civica dell’ente, al link: https://www.comune.follonica.gr.it/ocmultibinary/download/2210/44145/2/140643ac43daab32d0cbfcf592680e28.pdf/file/DOMANDA_PRESIDENTI_SEGGIO_ELETTORALE.pdf

