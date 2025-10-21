“Abitare il digitale”: alla Settimana della Bellezza si parla di intelligenza artificiale

Grosseto. Come può l’intelligenza artificiale contribuire al dialogo umano e alla costruzione della speranza? A questa domanda tenterà di rispondere l’incontro “Abitare il digitale. A.I. e confini della comunicazione per generare speranza”, in programma mercoledì 22 ottobre alle 17.00 nella Sala Friuli, nella parrocchia di San Francesco, a Grosseto, per la Settimana della Bellezza.

Protagonisti del dialogo saranno il professor Cosimo Di Bari, pedagogista dell’Università di Firenze, e Giampiero Neri, consigliere dell’associazione WeCa – Webmaster cattolici, realtà nazionale che coordina i siti di ispirazione cattolica e promuove attività formative, educative e culturali legate al mondo della rete, in ascolto del magistero della Chiesa.

L’incontro sarà un’occasione di riflessione sui nuovi confini della comunicazione digitale e sulle responsabilità educative e pastorali che emergono in un ambiente sempre più connesso. Il digitale, infatti, non è solo uno strumento, ma un vero e proprio spazio di vita: un luogo dove le persone comunicano, si formano e cercano senso.

In questo contesto, anche la Chiesa è chiamata a essere presente con intelligenza, etica e creatività, per abitare il mondo digitale come spazio di incontro e generazione di speranza.

Al mattino, dalle 10, sempre in sala Friuli, Di Bari e Neri dialogheranno su queste tematiche con alcune classi delle scuole superiori di Grosseto.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito.

Gli sponsor

Anche quest’anno fondamentale è l’impegno diretto della Diocesi di Grosseto, a cui si affianca il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival: supermercati Conad di Grosseto; Nuova Solmine, Pecorino Toscano Dop; Farmacia La Rugginosa; Cielo Verde; Hotel Granduca; multisala Aurelia Antica; Coldiretti Grosseto -Campagna Amica; Podere 414; Video Grafica 01; Libreria Paoline; Uva e Malto.

Altrettanto fondamentale la collaborazione della comunità dei Frati Minori, che ogni anno mette a disposizione la Sala Friuli, offrendo sempre un’accoglienza generosa e attenta alle persone che partecipano ai vari appuntamenti della Settimana.