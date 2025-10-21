Sicurezza, il sindaco: “Scansano non è il Far West, da Fratelli d’Italia polemiche strumentali”

Scansano (Grosseto). “Chi leggesse la nota di Fratelli d’Italia potrebbe pensare che Scansano è alla periferia del Far West. Non è così e i firmatari di quella nota lo sanno bene”: Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano, non ci sta perché “i problemi si affrontano e risolvono con il confronto, la collaborazione e, aggiungerei, la buona fede, di tutti. Ingigantendo e le cose e urlando al lupo al lupo non si fa il bene, ma il male del paese, il tutto per prendere una rincorsa per una lunghissima campagna elettorale. Lo ricordo a Fratelli d’Italia si voterà tra un anno e mezzo. Davvero pensano di trascorrere i prossimi mesi gonfiando ad arte problemi che stiamo gestendo?”.

Ginesi è anche stupita per quella nota “scritta a tavolino da chi non sa come stanno le cose”.

Perché il 16 ottobre scorso la Giunta, affiancata dal responsabile dell’Ufficio tecnico Falciani e quello della Polizia municipale Sgherri, ha incontrato la cittadinanza ed in particolare i firmatari di una lettera in cui si sollecitavano iniziative riguardo diversi problemi. “E’stato – spiega il vicesindaco Matteo Ceriola – un incontro costruttivo e positivo. Evidentemente chi ha scritto la nota di Fratelli d’Italia non era presente”.

In quell’incontro la Giunta ha risposto ai quesiti della cittadinanza. Per questo riguarda l’ordine pubblico è stato spiegato che saranno installate altre telecamere rispetto alle esistenti, soprattutto nel centro storico, dove la passata amministrazione non ne aveva installate e, come già sta avvenendo, sia la Polizia Municipale che il personale dei Carabinieri del comando di Scansano hanno intensificato i controlli.

“Stiamo redigendo un’ordinanza che vieterà ai monopattini la circolazione nel centro storico. In più, il sindaco ha contattato il Prefetto di Grosseto perché si organizzi a Scansano un tavolo pubblico sulla sicurezza. Ma – sottolinea Ceriola – abbiamo chiesto collaborazione ai cittadini. Più che lamentarsi per atti vandalici o effrazione, vanno presentati esposti così che l’autorità pubblica abbia contezza della situazione e intervenga. Le parole lasciano il tempo che trovano”.

Circa l’aumento dei piccioni e del conseguente rischio igienico, si sta valutando la possibilità di distribuire mangime sterilizzante per ridurre la colonia, come è stato proposto da un’intervenuta all’incontro.

Infine, il capitolo rifiuti. E’ stato difficile e lungo l’iter che ha risolto diversi aspetti legali ed ora Sei Toscana presenterà il preventivo di spesa per l’installazione di foto-trappole da piazzare a rotazione nei luoghi dove è più frequente l’abbandono dei rifiuti. “Anche qui però – esorta Ginesi – serve la collaborazione dei cittadini. Con la Giunta ed in particolare l’assessore competente Luca Totti abbiamo tenuto incontri a Scansano e in tutte le frazioni di per spiegare i criteri della raccolta differenziata ed i costi per la comunità del mancato rispetto di essi. Servono educazione e amore per il territorio”.

“Come amministrazione – conclude Ginesi – siamo sempre stati e saremo pronti al confronto e all’ascolto. Ma diciamo no a polemiche strumentali”.