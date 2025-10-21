Home Attualità“Stai nel Chill”: ecco il nuovo spazio dedicato ai giovani del paese
AttualitàAttualità Colline del FioraAttualità GrossetoColline del Fiora

“Stai nel Chill”: ecco il nuovo spazio dedicato ai giovani del paese

In programma giochi da tavolo e proiezione di film

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 98 views

Manciano (Grosseto). L’assessorato alle politiche giovanili e la Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili del Comune di Manciano presentano “Stai nel Chill – Manciano Local Hub”, un progetto pensato per offrire ai ragazzi dai 14 anni in su un luogo di incontro, di socialità e di crescita personale.

Il centro La Pesa diventa così uno spazio aperto e accogliente dove i giovani possono ritrovarsi, condividere esperienze e partecipare a iniziative pensate per loro. Il programma prevede serate dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo, in collaborazione con l’associazione Bandus, accompagnate da momenti conviviali con pizza e bibite, e un cineforum domenicale con la proiezione di film, dibattiti e occasioni di confronto. Tutte le attività sono gratuite.

A partire da mercoledì 22 ottobre, ogni mercoledì fino al 31 dicembre, dalle 20.00 alle 22.00, si terranno serate dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo, mentre da domenica 9 novembre, ogni domenica pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, si terrà il Cineforum per ragazzi, con la proiezione di film seguiti da un dibattito e momenti di condivisione. Anche in questo caso, ai partecipanti saranno offerti pizza e bibite.

«”Stai nel Chill” – spiega il vicesindaco e assessore con delega alle politiche giovanili, Roberto Bulgarini dimostra, ancora una volta, l’attenzione di questa amministrazione nei confronti dei nostri ragazzi. Come già fatto in passato, cerchiamo di raccogliere i bisogni delle nuove generazioni e offrire loro spazi di inclusione, nuove opportunità di crescita, tentando così di contrastare i disagi che spesso purtroppo si fanno sentire a quell’età. I giovani sono al centro delle nostre politiche. Più inclusione e meno dispersione di opportunità: questa è la direzione che vogliamo seguire. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali, che hanno ideato e concretizzato il progetto con passione e dedizione, e alla Consulta del sociale con la sua presidente Cinzia Tommasoli, che ha collaborato attivamente alla sua realizzazione».

Per informazioni: alessia.lombardi@comune.manciano.gr.it.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Buona movida: in piazza arriva il dibattito per...

Uscita di Sicurezza: logo reinterpretato da una giovane...

Incidente stradale: donna trasportata in ospedale con l’elisoccorso

“La Provincia in Comune” ha fatto tappa a...

Allerta meteo arancione per maltempo, scuole chiuse in...

“Abitare il digitale”: alla Settimana della Bellezza si...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: