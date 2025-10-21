“Stai nel Chill”: ecco il nuovo spazio dedicato ai giovani del paese

Manciano (Grosseto). L’assessorato alle politiche giovanili e la Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili del Comune di Manciano presentano “Stai nel Chill – Manciano Local Hub”, un progetto pensato per offrire ai ragazzi dai 14 anni in su un luogo di incontro, di socialità e di crescita personale.

Il centro La Pesa diventa così uno spazio aperto e accogliente dove i giovani possono ritrovarsi, condividere esperienze e partecipare a iniziative pensate per loro. Il programma prevede serate dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo, in collaborazione con l’associazione Bandus, accompagnate da momenti conviviali con pizza e bibite, e un cineforum domenicale con la proiezione di film, dibattiti e occasioni di confronto. Tutte le attività sono gratuite.

A partire da mercoledì 22 ottobre, ogni mercoledì fino al 31 dicembre, dalle 20.00 alle 22.00, si terranno serate dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo, mentre da domenica 9 novembre, ogni domenica pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, si terrà il Cineforum per ragazzi, con la proiezione di film seguiti da un dibattito e momenti di condivisione. Anche in questo caso, ai partecipanti saranno offerti pizza e bibite.

«”Stai nel Chill” – spiega il vicesindaco e assessore con delega alle politiche giovanili, Roberto Bulgarini – dimostra, ancora una volta, l’attenzione di questa amministrazione nei confronti dei nostri ragazzi. Come già fatto in passato, cerchiamo di raccogliere i bisogni delle nuove generazioni e offrire loro spazi di inclusione, nuove opportunità di crescita, tentando così di contrastare i disagi che spesso purtroppo si fanno sentire a quell’età. I giovani sono al centro delle nostre politiche. Più inclusione e meno dispersione di opportunità: questa è la direzione che vogliamo seguire. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali, che hanno ideato e concretizzato il progetto con passione e dedizione, e alla Consulta del sociale con la sua presidente Cinzia Tommasoli, che ha collaborato attivamente alla sua realizzazione».

Per informazioni: alessia.lombardi@comune.manciano.gr.it.