Buona movida: in piazza arriva il dibattito per ballare liberi e in sicurezza

Orbetello (Grosseto). Sabato 25 ottobre l’associazione Entropia Aps, in collaborazione con il Comune di Orbetello, presenta “Ballare liberi — Rispetto, divertimento e sicurezza nella notte”, un’iniziativa per promuovere la buona movida, particolarmente tra i giovani, che avrà inizio alle 18.30 e sarà ospitato dallo Jade Square Café in piazza del Plebiscito, nel centro storico di Orbetello.

Entropia è un’associazione che si è sviluppata dall’esperienza di un collettivo musicale nato sul territorio di Orbetello già 3 anni fa e oggi gli artisti e gli associati, oltre all’intrattenimento, hanno deciso di aggiungere eventi di promozione sociale per: «Tornare a vivere la musica e il ballo – spiegano – come esperienze di rispetto, divertimento e socialità sana. L’iniziativa “Ballare liberi — Rispetto, divertimento e sicurezza nella notte” è il primo della rassegna di talk sul mondo del clubbing e della musica underground che toccherà tutta la provincia di Grosseto, dove parole e suono si incontrano per parlare di clubbing, libertà e consapevolezza. Parleremo insieme a molti ospiti di come vivere il divertimento notturno e le parole chiave saranno rispetto e sicurezza».

L’iniziativa si terrà nel centro storico di Orbetello a partire dalle 18.30 ospitata dallo Jade Square Café, con la partecipazione dell’associazione Olympia de Gouges, che metterà a disposizione due professioniste per parlare di violenza di genere e dinamiche relazionali, il Cantiere Queer Aps, con cui sarà affrontato il tema dell’inclusione e dei safe space nella scena underground, e alcuni esponenti del mondo del clubbing locale.

Ospite della serata anche l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, che interverrà al talk per discutere di cultura e sicurezza nella comunità cittadina: «E’ importante – dichiara Ottali – promuovere e appoggiare certe iniziative, particolarmente rivolgendoci ai giovani, adulti e adolescenti, per confrontarci con loro su come vivere il divertimento in modo responsabile, consapevole e rispettoso. Dare loro gli strumenti per una condotta corretta che sia la base della sicurezza propria e degli altri è fondamentale e credo che il ruolo delle istituzioni sia centrale. Sarà un vero piacere per me partecipare all’incontro portando il mio punto di vista di amministratrice, mamma e donna».

A conclusione del talk la serata allo Jade Square Café proseguirà con il dj set Brix (Entropia) e Byod.