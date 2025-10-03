Disturbi specifici di apprendimento alla scuola secondaria: se ne parla in un seminario

Follonica (Grosseto). In occasione della Settimana nazionale della dislessia 2025, la sezione Aid di Grosseto promuove un seminario di informazione e sensibilizzazione sul tema dei Dsa, dal titolo: “I disturbi specifici di apprendimento alla scuola secondaria: diagnosi e strumenti di inclusione”, in programma mercoledì 8 ottobre dalle 16.45 alle 19.00 nella sala Tirreno del Comune di Follonica (in via Bicocchi 53/A) e in modalità online su Google Meet.

Spesso le prime difficoltà di apprendimento si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Possono però manifestarsi pienamente quando le richieste scolastiche superano quelle dell’individuo e ciò accade spesso alla scuola secondaria. Per questo risulta fondamentale garantire strumenti compensativi e adeguate strategie di studio volte ad includere i ragazzi con Dsa, informando e sensibilizzando anche tutte le figure coinvolte nel percorso della scuola superiore.

Nel seminario, realizzato con il patrocinio del Comune di Follonica e rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle famiglie, se ne parlerà in modo approfondito con insegnanti, formatori e tecnici esperti.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi dei relatori: Pamela Pelagalli, formatore di Aid, su “I disturbi specifici di apprendimento in adolescenza”, Silvia Paoli, logopedista e socia di Aid, che parlerà di strumenti compensativi, Annalisa Morganti, formatore di Aid, che interverrà sull’importanza del metodo di studio, e Michela Soldi, formatore di Aid, che traccerà un bilancio sulla Legge 170. Chiuderà il ciclo di interventi Paola Brunello, dirigente scolastico, con la relazione dal titolo “Dsa: diversi strumenti per apprendere e una scuola che sa prendersi cura”.

La partecipazione è gratuita. È richiesta l’iscrizione, che si effettua attraverso il sito https://grosseto.aiditalia.org/eventi/dal-pdp-alla-didattica-quotidiana-costruire-una-scuola-che-accoglie

Informazioni: cell. 392.5240305, dal lunedì dalle 18.00 alle 19.30, indirizzo e-mail grosseto@aiditalia.org.