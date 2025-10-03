L’Info Point del parco archeologico apre le porte al pubblico: gli orari

Grosseto. Dopo la sua inaugurazione avvenuta lo scorso 27 settembre, in occasione delle Gep – Giornate europee del patrimonio, i Parchi archeologici della Maremma annunciano l’apertura al pubblico dell’Info Point di Roselle che avverrà da domani, 4 ottobre, e sarà prevista ogni sabato e domenica dalle 9.45 alle 12.45.

L’Info Point

L’edificio, sorto nel 2021 nelle immediate vicinanze del sito archeologico, grazie a un recente accordo con il Comune di Grosseto, assumerà con la gestione dei Parchi archeologici la molteplice funzione di luogo polivalente, divenendo al contempo punto di accoglienza, sala conferenze, desk per la comunicazione delle informazioni sulle varie attività delle aree di Roselle, Vetulonia e Cosa e sull’importante patrimonio culturale che conservano. A coprire il nuovo, necessario, servizio di informazioni, sarà il personale di biglietteria e vigilanza del Ministero della cultura già presente presso il Parco archeologico di Roselle.

Il progetto prevede infatti che l’Info Point, una vera e propria estensione fisica del parco che va ad integrarsi con il paesaggio circostante, diventi, secondo una formula sperimentale, un centro informativo per il pubblico di turisti durante il week-end soprattutto nei mesi invernali, utilizzando anche i moderni spazi interni come sala conferenza e luogo ideale per i laboratori didattici dedicati a scuole e famiglie. Il suo impiego verrà poi intensificato in primavera-estate e in un prossimo futuro quando, alle già citate attività, si affiancherà anche una probabile ripresa degli scavi, trasformandolo così in una comoda foresteria, adatta dunque per ospitare una piccola equipe di ricerca.