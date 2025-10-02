Sciopero generale: possibili disagi nel trasporto pubblico locale

Grosseto. AT-Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse urbane ed extraurbane di tutta la Toscana, a causa dell’adesione di Fiat Cgil, Usb – Unione sindacale di base e Cobas del lavoro privato allo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. In considerazione della percentuale di adesione all’ultimo sciopero nazionale di 24 ore di Cub e Usb del 20 giugno scorso, correlata all’adesione di Filt Cgil, si può stimare un’adesione del 40%.

“Lo sciopero è stato indetto per denunciare la reazione israeliana e l’inazione dei governi europei – si legge in una nota di Autolinee Toscane –. Per esprimere il sostegno alla Flottilla, la gravità dell’aggressione armata del 1° ottobre 2025, il richiamo alla Costituzione italiana e il rispetto del diritto internazionale, le violazioni da parte di Israele e per la tutela dei lavoratori e volontari italiani”.

Per ogni ulteriore informazione, Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus ( at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.14.2424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.