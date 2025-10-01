Home FollonicaAttualità Follonica“Ottobre in Rosa”: Follonica aderisce al mese della prevenzione
Da stasera il Palazzo comunale si illumina di rosa per l'iniziativa di "Insieme in Rosa"

di Redazione
Follonica (Gr) – Il Comune di Follonica aderisce all’iniziativa “Ottobre in Rosa“, promossa dall’associazione “Insieme in Rosa” Onlus, nata nel 2017 e dedicata alla sensibilizzazione della prevenzione nella lotta contro i tumori al seno.
Per il mese di ottobre l’iniziativa ha ottenuto il sostegno di tutti i Comuni della provincia di Grosseto di illuminare di color rosa un monumento del proprio comune.
L’Amministrazione comunale di Follonica ha scelto di illuminare, come lo scorso anno, il Palazzo comunale, come simbolo della città.

Foto di archivio

