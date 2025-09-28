Lady Vera: il mega yacht sbarca in Maremma per le riprese del film “Eternity”

Monte Argentario (Grosseto). E’ arrivato all’Argentario il bianco mega yacht Lady Vera per le riprese del film “Eternity” e Artemare Club lo ha subito documentato per l’archivio storico dello yachting, custodito nella sede dell’associazione nel corso di Porto Santo Stefano.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Lady Vera, costruita nel 2011, precedentemente denominata Sapphire, con la livrea bianca e blu, è una delle cinque grandi imbarcazioni costruite da Nobiskrug per Kristal Waters, con uno scafo di 74 metri in acciaio robusto e una sovrastruttura in alluminio leggero; vanta una velocità di crociera di 15 nodi e una velocità massima di 17 nodi, gli eleganti interni sono stati realizzati da Newcruise per ospitare fino a 12 passeggeri con un equipaggio di 18 membri.

Il mega yacht è di proprietà di Dimitri Melissanidis, un miliardario greco, una delle figure più influenti nei settori dello shipping e dell’energia. Il 2 e il 3 ottobre su Lady Vera verranno girate alcune scene di “Eternity”, con 260 comparse e anche una dozzina di Lamborghini, film comic-thriller prodotto dalla Pinella Productions, nota per riprese televisive come “Mr & Mrs Smith” e partner per “Mission Impossible 7”, “Indiana Jones 5” e molti altri.

Ad Artemare Club si possono conoscere tutti i film girati in Maremma, documentati con libri e dalle varie conferenze e articoli del comandante Busetto, tra i più esperti di cinema di mare, membro scientifico dalla prima edizione di AquaFilmFestival, annuale rassegna nazionale cinematografica diretta da Eleonora Vallone, e visitare il noto salotto sul mare del sodalizio, per seguire da un luogo strategico le riprese del film.