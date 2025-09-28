La Polizia celebra il patrono San Michele Arcangelo: il programma della cerimonia

Grosseto. Lunedì 29 settembre la Polizia di Stato celebra l’annuale ricorrenza del suo santo patrono, San Michele Arcangelo.

La cerimonia

In ambito provinciale la cerimonia si svolgerà alle 9.00, quando, all’interno della Questura, verrà collocata una corona d’alloro al cippo in ricordo dei caduti della Polizia di Stato e alle 11.00, nella chiesa Madre Teresa di Calcutta, dove il vescovo Monsignor Bernardino Giordano, celebrerà la Santa Messa, alla presenza delle autorità civili e militari, del personale della Polizia di Stato in servizio in provincia di Grosseto, dei familiari dei poliziotti vittime del dovere e dei caduti in servizio ed una rappresentanza della locale Associazione nazionale della Polizia di Stato.

San Michele Arcangelo, difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949 ed è divenuto il simbolo della missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore della Polizia di Stato.

Nella mattina di lunedì 29 settembre, nello spazio esterno della chiesa Madre Teresa di Calcutta, saranno allestiti dei gazebo curati dagli agenti della Polizia scientifica, della Polizia anticrimine, della Polizia stradale, della Polizia postale per illustrare alla cittadinanza le attività della Polizia di Stato sulla sicurezza stradale, delle telecomunicazioni, per le indagini scientifiche e sulla prevenzione della violenza sulle donne

.Sarà possibile vedere i mezzi in dotazione per il controllo del territorio e verranno distribuiti gadget della Polizia di Stato ai ragazzi che saranno presenti.