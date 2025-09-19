Home Colline MetallifereLa frazione si rifà il trucco: riprendono i lavori di riqualificazione
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

La frazione si rifà il trucco: riprendono i lavori di riqualificazione

Gli interventi si protrarranno fino alla metà di ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

Scarlino (Grosseto). Riprendono lunedì 22 settembre i lavori di riqualificazione nella zona residenziale delle Case, a Scarlino, affidati alla ditta Innocenti Costruzioni di Grosseto.

Gli interventi si protrarranno fino alla metà di ottobre e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

I lavori

Le opere previste comprendono l’installazione di nuove griglie per la raccolta delle acque meteoriche agli accessi carrabili esistenti, la completa asfaltatura della carreggiata e la realizzazione di dossi dissuasori per limitare la velocità dei veicoli. Sarà inoltre posizionata la nuova segnaletica verticale e orizzontale che indicherà l’istituzione della “Zona 30”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Comune amplia l’orario di apertura e di...

Rimborsi spese, Bartolozzi: “Da Borghi sempre scontrini doppi,...

Nuove isole ecologiche informatizzate: al via la distribuzione...

Verso le regionali: weekend di mobilitazione di Fratelli...

Sette zaini per i ragazzi bisognosi: donazione del...

Consulte Salute-Politiche sociali e Teleriscaldamento : il Comune...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: