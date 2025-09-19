La frazione si rifà il trucco: riprendono i lavori di riqualificazione

Scarlino (Grosseto). Riprendono lunedì 22 settembre i lavori di riqualificazione nella zona residenziale delle Case, a Scarlino, affidati alla ditta Innocenti Costruzioni di Grosseto.

Gli interventi si protrarranno fino alla metà di ottobre e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

I lavori

Le opere previste comprendono l’installazione di nuove griglie per la raccolta delle acque meteoriche agli accessi carrabili esistenti, la completa asfaltatura della carreggiata e la realizzazione di dossi dissuasori per limitare la velocità dei veicoli. Sarà inoltre posizionata la nuova segnaletica verticale e orizzontale che indicherà l’istituzione della “Zona 30”.