Viaggiano in scooter senza patente, assicurazione e casco: fermati e sorpresi con involucri di droga

L'episodio è accaduto a Porto Santo Stefano

di Redazione
Grosseto. Segnalati alla Prefettura di Grosseto per possesso di stupefacenti e più volte sanzionati per pesanti infrazioni al codice della strada: questo il risultato di un controllo operato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Porto Santo Stefano, che, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno fermato due persone a bordo di uno scooter.

I due, entrambi di nazionalità straniera, erano sullo scooter privi di casco: la circostanza è balzata subito all’occhio della pattuglia, che ha fermato immediatamente il mezzo.

I due ragazzi, oltre a non essere dotati del dispositivo di sicurezza obbligatorio, hanno mostrato un certo nervosismo, per cui i militari hanno con circospezione chiesto se avevano con loro qualcosa di illegale: così, uno dei due ha consegnato ai Carabinieri un piccolo involucro con 4 grammi di hashish.

Questa situazione ha comportato un ulteriore approfondimento sul mezzo e sulle loro persone, per cui sono stati portati in caserma, dove, al termine delle dovute perquisizioni, è spuntato fuori un secondo involucro di due grammi, contenente cocaina.

Al termine, sono state elevate ulteriori sanzioni per non aver indossato il casco, a cui si sono aggiunte una guida senza patente (il guidatore ne era sprovvisto), nonché il fermo del mezzo, in quanto privo di copertura assicurativa e non in regola con la revisione obbligatoria.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: