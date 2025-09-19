Verso le regionali: weekend di mobilitazione di Fratelli d’Italia per sostenere Tomasi

Grosseto. Prosegue con slancio la mobilitazione di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana.

Dopo la presenza del Ministro della cultura Alessandro Giuli e della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, nel fine settimana il testimone passa ad altre due figure di rilievo istituzionale.

Sabato 20 settembre arriverà in provincia di Grosseto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, per sostenere con forza la candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana. Due gli appuntamenti in programma: alle 16, gazebo elettorale sul lungomare di via Roma a Castiglione della Pescaia; alle 17, incontro pubblico presso Aloha Beach, in viale Carducci a Follonica, con elettori e amministratori locali.

Domenica 21 settembre sarà la volta di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera. In programma la visita alle 10.30 all’antica Pieve di Caminino a Roccastrada e, alle 13, incontro al ristorante Garum a Roccatederighi.

Agli eventi, oltre ai candidati al Consiglio regionale, saranno presenti il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera e commissario straordinario di Fratelli d’Italia per la provincia di Grosseto, e il parlamentare Fabrizio Rossi.

“Due giornate significative – dichiarano Rotelli e Rossi – che testimoniano il forte sostegno istituzionale alla candidatura di Tomasi, figura centrale in un progetto di vero cambiamento per la Toscana”.