Giovani musicisti: aperte le adesioni alla JamPlay del progetto “Vivi Grosseto”

Grosseto. I musicisti tra i 14 e i 25 anni, che si esibiscono in gruppo o come singoli possono candidarsi a partecipare alla JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane“, la rassegna musicale organizzata in collaborazione con la scuola di musica Cmm, alla quale è affidata la direzione artistica di “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al turismo e alla sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (Pr Fse+ Toscana 2021-2027), che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano.

Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

Come partecipare

Per partecipare alla rassegna musicale, che si terrà sabato 4 ottobre dalle 21.30 alla Sala Eden, i candidati devono compilare il modulo d’iscrizione che possono trovare al link https://bit.ly/JamPlayViviGrosseto, sul sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it o sui canali social di Uscita di Sicurezza e della scuola di musica Cmm. Le iscrizioni resteranno aperte fino a mercoledì 1° ottobre. L’ingresso è libero e gratuito.

Alla rassegna è possibile presentare qualsiasi genere musicale, utilizzare tutti gli strumenti, suonare cover o brani inediti. Per partecipare, oltre alla compilazione del modulo, è necessario inviare un video del brano che sarà eseguito; brano che sarà valutato dalla direzione artistica di JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane”. Ogni artista avrà l’opportunità di esibirsi con uno o più brani, in base alla composizione del gruppo (1 brano per il singolo, due brani per il duo e il trio, tre brani per le band con più di tre musicisti).

Il calendario di “Vivi Grosseto”, dopo il laboratorio di fotografia digitale, prosegue con “A spasso sulle Mura”: giovedì 25 settembre, alle 9, davanti a Porta vecchia partirà il trekking urbano con la guida Simone Franci.

Tutte le attività sono gratuite. Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.grosseto.it o www.uscitadisicurezza.grosseto.it nella sezione “Notizie”. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai laboratori è possibile scrivere a c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it oppure chiamare il numero 348.6490625.