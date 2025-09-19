Sanità, “Sorano Civica”: “No a convenzione con Acquapendente, rafforzare ospedale Petruccioli”

Sorano (Grosseto). I candidati della lista “Sorano Civica” si sono riuniti assieme ai consiglieri Santarelli e Vanni, alla luce della decisione del sindaco Lotti di chiedere formalmente alla Asl Toscana sudest di trasformare in convenzione permanente con l’ospedale di Acquapendente quella provvisoria, giustificata dalla chiusura per 45 giorni del reparto di medicina di Pitigliano peri lavori in corso con finanziamenti Pnrr.

“Nel ribadire la posizione assolutamente contraria alla richiesta del sindaco, espressa in Consigliò comunale dal consigliere Vanni, i componenti della lista sottolineano che, invece di affrontare con la Asl sudest le problematiche, e quindi le urgenti necessità di Pitigliano, si finisce in qualche modo per indebolirne ulteriormente il ruolo, che è quello di ospedale del territorio – si legge in una nota della lista –. Per più motivi l’alternativa non è Acquapendente ma Pitigliano, rafforzato soprattutto nella Radiologia, negli ambulatori specialistici e con una maggiore attenzione ad attività come la Diabetologia. Serve un concreto sforzo unitario, a iniziare dai Comuni delle Colline del Fiora, nei confronti della Asl sudest e della Regione”.