Home GrossetoNuove isole ecologiche informatizzate: al via la distribuzione delle 6Card
GrossetoNotizie dagli Enti

Nuove isole ecologiche informatizzate: al via la distribuzione delle 6Card

In caso di delega, è necessario presentare una delega scritta con copia del documento di identità del delegante

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views
Banner

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto. informa che sono state installate le nuove isole ecologiche informatizzate per il conferimento dei rifiuti.

Per accedere ai nuovi contenitori, è necessario utilizzare la tessera 6Card, che sarà distribuita ai cittadini intestatari della Tari, o a loro delegati, all’ufficio Ambiente – servizio ciclo rifiuti in piazza La Marmora 1, in occasione di un’apertura straordinaria dal 22 al 26 settembre , con i seguenti orari:

  • lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13;
  • martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.

In caso di delega, è necessario presentare una delega scritta con copia del documento di identità del delegante. È possibile utilizzare un modello generico, specificando il servizio per il quale si è delegati, oppure ritirare e compilare l’apposito modulo direttamente in sede.

Durante la settimana della distribuzione, dal 22 al 26 settembre, saranno inoltre presenti gli educatori ambientali presso la postazione di via Mazzini, per offrire supporto e illustrare ai cittadini il corretto utilizzo dei nuovi contenitori informatizzati.

Il servizio sarà attivo:

  • tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30;
  • giovedì 24 settembre anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

Si ricorda che gli utenti già in possesso della 6Card non devono ritirare una nuova tessera, poiché quella in loro possesso è già abilitata.

In caso di mancato ritiro, le tessere potranno essere reperite, nell medesimo ufficio, a partire da lunedì 29 settembre, negli orari ordinari di apertura al pubblico:

  • lunedì e martedì, dalle 9 alle 13;
  • giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.
Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Donna cade da cavallo: trasportata in ospedale

“Mi ricordo il futuro”: Stefano Scaramelli presenta il...

Servizio civile, Festambiente cerca due giovani: come candidarsi

Sciopero generale: possibili disagi nei servizi autobus di...

Verso le regionali, Vasellini: “Marras ha snobbato i...

Transizione energetica, Tosini: “Vivarelli Colonna preferisce il nucleare...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: