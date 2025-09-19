Nuove isole ecologiche informatizzate: al via la distribuzione delle 6Card

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto. informa che sono state installate le nuove isole ecologiche informatizzate per il conferimento dei rifiuti.

Per accedere ai nuovi contenitori, è necessario utilizzare la tessera 6Card, che sarà distribuita ai cittadini intestatari della Tari, o a loro delegati, all’ufficio Ambiente – servizio ciclo rifiuti in piazza La Marmora 1, in occasione di un’apertura straordinaria dal 22 al 26 settembre , con i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13;

martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.

In caso di delega, è necessario presentare una delega scritta con copia del documento di identità del delegante. È possibile utilizzare un modello generico, specificando il servizio per il quale si è delegati, oppure ritirare e compilare l’apposito modulo direttamente in sede.

Durante la settimana della distribuzione, dal 22 al 26 settembre, saranno inoltre presenti gli educatori ambientali presso la postazione di via Mazzini, per offrire supporto e illustrare ai cittadini il corretto utilizzo dei nuovi contenitori informatizzati.

Il servizio sarà attivo:

tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30;

giovedì 24 settembre anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

Si ricorda che gli utenti già in possesso della 6Card non devono ritirare una nuova tessera, poiché quella in loro possesso è già abilitata.

In caso di mancato ritiro, le tessere potranno essere reperite, nell medesimo ufficio, a partire da lunedì 29 settembre, negli orari ordinari di apertura al pubblico: