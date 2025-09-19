Confesercenti Assoterziario rinnova le cariche: tutte le nomine

Grosseto. Tra conferme e new entry, in uno dei momenti più difficili del commercio, durante il congresso Assoterziario Confesercenti ha nominato la squadra degli imprenditori rappresentanti di categoria.

Tra le nuove nomine troviamo:

Alessio Bizzarri sarà il nuovo presidente Fiesa (Federazione italiana esercenti specialisti dell’alimentazione), da molti anni nel settore della macellazione, adesso unisce alla sua esperienza anche la titolarità di un supermercato di prossimità;

sarà il nuovo presidente Fiesa (Federazione italiana esercenti specialisti dell’alimentazione), da molti anni nel settore della macellazione, adesso unisce alla sua esperienza anche la titolarità di un supermercato di prossimità; Luigi Benelli Di Maro nominato presidente di Federpubblicità, il profilo dinamico e poliedrico permette un’attenzione particolare alle nuove tecnologie nonché ai nuovi metodi di comunicazione;

nominato presidente di Federpubblicità, il profilo dinamico e poliedrico permette un’attenzione particolare alle nuove tecnologie nonché ai nuovi metodi di comunicazione; Roberto Delli presidente di Assodistribuzione, l’impegno profuso nella diffusione e promozione delle paste fresche maremmane e toscane garantisce una visione di esperienza nel mercato della distribuzione.

Guido Chelli confermato presidente di Fenap: il suo profilo giovane e attento alle esigenze delle partite Iva garantisce all’associazione dinamicità e attenzione alle nuove tendenze e tecnologie.

Completano la squadra le conferme di Simone Zippilli all’Anva (ambulanti), Giulia Cardini per i benzinai Faib, Vittorio Ferretti per gli agenti Fiarc, Barbara Priori per gli edicolanti Fenagi, Francesca Verdi al settore moda Fismo e Francesco Serino per i librai Sil. Conferma anche per il presidente di Assoterziario per Riccardo Colasanti.

«È una squadra completa, competente, di cui vado personalmente molto orgoglioso – spiega Marco Di Giacopo coordinatore Assoterziario –, frutto sia del lavoro sviluppato in questa ultima fase, ma anche del buon nome e della credibilità che Confesercenti si è costruita negli anni attraverso il lavoro di tante persone».

«In altre parole, troviamo sia profili imprenditoriali che si sono avvicinati recentemente alla nostra realtà, che veri e propri pilastri della nostra vita associativa. Il momento delle celebrazioni tuttavia è già finito – continua Di Giacopo –, adesso c’è da lavorare perché la fase che sta attraversando il commercio di vicinato è tutt’altro che rosea. Urge trovare nuove soluzioni, provare ad anticipare i processi senza più subirli. Il compito non è semplice, si capisce, ma è fondamentale per la nostra stessa sussistenza. Una soluzione che può, se non altro, semplificare la vita alla nostre imprese l’abbiamo trovata già e prossimamente la renderemo pubblica».

Il coordinamento di Assoterziario Confesercenti è aperto a qualsiasi necessità e problematica delle imprese del commercio e dei servizi.

Per supporto o informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail marcodigiacopo@confesercenti.gr.it oppure telefonare al 351.5213287.