Una nuova Comandante per la Compagnia dei Carabinieri: ecco chi è

Orbetello (Grosseto). Il Capitano Alice Candelli ha assunto da questa settimana il comando della Compagnia Carabinieri di Orbetello, avvicendando il Capitano Nicolò Lusito, destinato ad altro incarico.

Stamattina, l’ufficiale è stata accolta dal Prefetto di Grosseto Paola Berardino per un saluto.

Il Capitano Candelli, pugliese di origini, proveniente dai corsi dell’Accademia militare, nel suo pregresso professionale ha svolto importanti ruoli operativi in Sicilia e a Roma, Non è inoltre la sua prima esperienza in Toscana, avendo in precedenza svolto un incarico di inquadramento e insegnamento presso la Scuola Marescialli di Firenze.