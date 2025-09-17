“Giornata della legalità”: gli studenti a lezioni di sicurezza stradale con la Polizia

Orbetello (Grosseto). Si è svolta ad Orbetello la “Giornata della legalità e della guida sicura”, organizzata dall’associazione Duca D’Arcos in collaborazione con il personale della Polizia Stradale della sezione di Grosseto e del distaccamento di Orbetello.

La finalità dell’iniziativa è stata quella di dare un contributo concreto alla società odierna con particolare attenzione verso le nuove generazioni; all’evento, infatti, hanno partecipato numerose scolaresche, ovvero, una vasta platea di giovani che sono oggi la nostra più grande risorsa e che, attraverso le nozioni acquisite durante questi incontri, potranno, in futuro dare vita all’utente della strada “modello” portatore di valori sani e rispettoso delle regole.

Protagonista della giornata la Lamborghini “Huracàn” in uso alla Polizia Stradale, i cui agenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la cittadinanza sui temi della guida sicura e delle insidie e dei pericoli che possono sorprenderci quando siamo in strada, a bordo di auto, moto, autobus, ma anche in bicicletta, monopattino o semplicemente a piedi.

Lo scopo di queste iniziative è quello di sensibilizzare tutti circa l’importanza del rispetto delle regole della strada e, soprattutto i più giovani, in merito ai rischi legati all’abuso di alcol e droghe, nonché a quelli derivanti dalla distrazione alla guida, perché una mobilità sicura è possibile e la si può raggiungere solo attraverso il rispetto delle regole, che non vanno intese come limitazioni alla nostra libertà, ma come preziosi alleati della nostra sicurezza.