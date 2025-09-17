Home Costa d'argento“Giornata della legalità”: gli studenti a lezioni di sicurezza stradale con la Polizia
Costa d'argentoScuolaScuola Grosseto

“Giornata della legalità”: gli studenti a lezioni di sicurezza stradale con la Polizia

L'iniziativa si è svolta ad Orbetello

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 10 views

Orbetello (Grosseto). Si è svolta ad Orbetello la “Giornata della legalità e della guida sicura”, organizzata dall’associazione Duca D’Arcos in collaborazione con il personale della Polizia Stradale della sezione di Grosseto e del distaccamento di Orbetello. 

La finalità dell’iniziativa è stata quella di dare un contributo concreto alla società odierna con particolare attenzione verso le nuove generazioni; all’evento, infatti, hanno partecipato numerose scolaresche, ovvero, una vasta platea di giovani che sono oggi la nostra più grande risorsa e che, attraverso le nozioni acquisite durante questi incontri, potranno, in futuro dare vita all’utente della strada “modello” portatore di valori sani e rispettoso delle regole.  

Protagonista della giornata la Lamborghini “Huracàn” in uso alla Polizia Stradale, i cui agenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la cittadinanza sui temi della guida sicura e delle insidie e dei pericoli che possono sorprenderci quando siamo in strada, a bordo di auto, moto, autobus, ma anche in bicicletta, monopattino o semplicemente a piedi. 

Lo scopo di queste iniziative è quello di sensibilizzare tutti circa l’importanza del rispetto delle regole della strada e, soprattutto i più giovani, in merito ai rischi legati all’abuso di alcol e droghe, nonché a quelli derivanti dalla distrazione alla guida, perché una mobilità sicura è possibile e la si può raggiungere solo attraverso il rispetto delle regole, che non vanno intese come limitazioni alla nostra libertà, ma come preziosi alleati della nostra sicurezza. 

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici: al via il...

Una nuova Comandante per la Compagnia dei Carabinieri:...

Nido di vespe all’asilo, intervento straordinario disposto dal...

Malahne: il panfilo delle star di Hollywood approda...

Torna il Capalbio Film Festival: il programma completo

Il teatro delle ombre per raccontare la storia...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: