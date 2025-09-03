“L’Italia più bella che c’è!”: il Monte Amiata protagonista su La7.it

Grosseto. Domenica 7 settembre, il programma “L’Italia più bella che c’è!”, su La7.it, condotto da Stefano Bini, visiterà la provincia di Grosseto.
La tematica della puntata: Enel, geotermia delle Bagnore, Bagnore, l’energia pulita che nasce dalla terra.
Stefano Bini ci porterà alla scoperta di un vulcano che domina lo splendido paesaggio della Maremma grossetana, il Monte Amiata. Nonostante abbia eruttato l’ultima volta più di 200.000 anni fa, il suo cuore batte ancora caldissimo per generare una fonte di energia pulita, la geotermia, che Enel sviluppa in Toscana da decenni.
Un’emozionante scoperta del territorio attraverso le centrali geotermiche delle Bagnore, a Santa Fiora nel grossetano, la storia medievale di Arcidosso e della stessa Santa Fiora.
Foto di Giacomo Aprili