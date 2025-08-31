Superpalio della costa maremmana: Orbetello vince per il terzo anno consecutivo

Orbetello (Grosseto). Dopo Orbetello, il Superpalio 2025, diventato itinerante tra i paesi partecipanti, si è svolto a Castiglione della Pescaia, dove l’equipaggio di Orbetello ha vinto con un buon margine su quello di Porto Ercole.

La regata, che doveva svolgersi in mare aperto davanti Castiglione della Pescaia, si è svolta nel fiume Bruna in un’inedita formula da 2500 metri senza virate per condizione meteo marine avverse: «Orbetello – racconta il presidente dell’associazione corsa dei barchini, Gianluca Santi, che fa anche parte dell’equipaggio – ha messo subito la barca avanti, in partenza inseguito da Castiglione della Pescaia e Porto Ercole con Porto Azzurro, che quest’anno partecipava in sostituzione dell’Isola del Giglio, leggermente attardato. La gara si è chiusa con la vittoria di Orbetello con buon margine su Porto Ercole, piazzatosi al secondo posto che ha superato l’equipaggio di Castiglione della Pescaia, terzo per un soffio dopo un bellissimo testa a testa. Più staccato Porto Azzurro, che si è classificato quarto, pagando il pegno della prima partecipazione».

L’albo d’oro del Superpalio, che nel 2026 si svolgerà a Porto Ercole, ora vede Orbetello a 13 vittorie, Porto Ercole a 10, Isola del Giglio a 6, Talamone a 4 e Castiglione della Pescaia a una vittoria: «Ricordiamo – aggiunge Santi – che il Superpalio della Costa maremmana è una manifestazione nata nel 1980, che vede sfidarsi gli equipaggi migliori dei paesi partecipanti in una competizione sana e all’insegna dei valori della sport e del rispetto di tradizioni remiere diverse ma, allo stesso tempo, vicine. Negli anni si sono succeduti nelle varie edizioni Orbetello, Porto Ercole, Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, che sono stati i 4 paesi più presenti e contiamo anche diverse partecipazioni tra le quali quelle di Talamone, Porto Santo Stefano, Porto Azzurro e Civitavecchia».

Dall’amministrazione comunale di Orbetello, che segue sempre con attenzione i risultati dei propri atleti sul territorio, in Italia e nel mondo, arrivano i complimenti per l’impresa dei canottieri lagunari che si confermano un’eccellenza dello sport del territorio.

L’equipaggio che ha vinto il Superpalio 2025: timoniere Alessio Benocci, 1° remo Massimiliano Fortunato, 2° remo Dennis Fanciulli, 3° remo Gianluca Santi, 4° remo Pietro De Maria. Presidente Gianluca Santi. Allenatore Massimiliano Fortunato.