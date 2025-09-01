Home Colline MetallifereAuto finisce in un fosso e prende fuoco: fiamme spente dai Vigili del Fuoco, conducente illeso
Auto finisce in un fosso e prende fuoco: fiamme spente dai Vigili del Fuoco, conducente illeso

L'incendio si è verificato nei pressi di Ribolla

di Redazione
Ribolla (Grosseto). Nelle prime ore di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti in località Galgani, frazione di Ribolla, nel comune di Roccastrada, per l’incendio di un’auto.

Il mezzo, secondo quanto riferito dal proprietario – un giovane del posto, rimasto illeso – era accidentalmente finito all’interno di una fossetta laterale. Durante le manovre successive, si è verificato un problema al vano motore che ha originato un incendio, rapidamente propagatosi a tutta la vettura.

Il pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che si estendessero alle colture adiacenti.

