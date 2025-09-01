Granchio blu, Petrucci replica al Pd: “Governo ha già stanziato oltre 54 milioni”

Grosseto. “Leggo con stupore le dichiarazioni degli onorevoli Simiani e Fossi che, forse troppo presi dalla campagna elettorale, hanno finito per prendere davvero un bel granchio. Il Governo Meloni, infatti, non solo ha riconosciuto con tempestività la gravità del problema, ma ha già messo in campo strumenti, risorse e un piano di contenimento senza precedenti”.

A dichiararlo è la senatrice grossetana di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci.

“Ricordo che sono stati stanziati oltre 54 milioni di euro complessivi tra 2023 e 2025: dai primi 2,9 milioni di euro del 2023 per la cattura e lo smaltimento, ai successivi 37 milioni per gli indennizzi alle imprese, fino ai fondi straordinari previsti dal Decreto Agricoltura e dalla Legge di Bilancio – spiega la senatrice -. A settembre 2024 è stato nominato un commissario straordinario, che ha predisposto un piano nazionale da 10 milioni di euro per il biennio 2025-2026, con azioni di contenimento e smaltimento, protezione delle aree di acquacoltura, sostegno economico e un sistema di monitoraggio continuo dei dati. Si tratta di pacchetti misure innovative che nascono per difendere la biodiversità, contenere i danni al settore ittico e sostenere le imprese. Per quanto riguarda i i piani straordinari attuati in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, in aggiunta ai provvedimenti già attivi in tutta Italia, una volta confermata la loro efficacia potranno essere replicati anche in altre aree del Paese, inclusa la Toscana”.

“Nel complesso, si tratta di un lavoro che ha coinvolto non solo il Governo, ma anche enti scientifici come Ispra e Cnr, le Capitanerie di Porto, oltre chiaramente alle regioni. Ecco perché – conclude la senatrice –, invece di fare propaganda, sarebbe più serio riconoscere la grande attenzione e la serietà con cui il Governo Meloni sta affrontando questa emergenza. La laguna di Orbetello e il suo delicato ecosistema sono al centro della nostra azione: i pescatori, le aziende, i cittadini e l’ambiente hanno bisogno di risposte vere, non di strumentalizzazioni elettorali”.