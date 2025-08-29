Home AmiataTumore al seno: un murales per sensibilizzare su prevenzione e cura
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

Tumore al seno: un murales per sensibilizzare su prevenzione e cura

L'opera è stata inaugurata a Castel del Piano

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Castel del Piano (Grosseto). Fa tappa a Castel del Piano la campagna di sensibilizzazione di Europa Donna Italia sull’adesione allo screening mammografico: sabato 23 agosto, in via del Fattorone, è stato inaugurato il murales realizzato dagli artisti Marco Milaneschi e Martyna Kowalczyk nell’ambito del progetto “Ogni seno ha una storia, lo screening te la può raccontare”. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione senologica internazionale di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano.

L’opera, nata grazie all’interessamento di Giuseppina Parisi e Daniela Farmeschi, rappresenta un segno tangibile e permanente di sensibilizzazione e impegno nella lotta al tumore al seno, coniugando la forza del linguaggio artistico con un messaggio di salute pubblica e vicinanza alle donne.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini e cittadine, insieme alle istituzioni e alle realtà associative che hanno reso possibile l’iniziativa. Sono intervenuti il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, e la presidente dell’Associazione senologica internazionale di Pisa, Edna Ghobert, che nei loro saluti hanno sottolineato come il murales non sia soltanto un’opera d’arte, ma anche un richiamo costante all’importanza della prevenzione e della ricerca, temi su cui l’associazione lavora quotidianamente con impegno e dedizione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del Rotary Club Monte Amiata, dell’Hotel Da Venerio, di Acquedotto del Fiora e dell’kmpresa Vichi Angelo.

I murales

I murales realizzati nell’ambito del progetto “Ogni seno ha una storia, lo screening te la può raccontare” si stanno moltiplicando in Italia: il primo è stato realizzato a Foggia nel 2023, a cui sono seguite le città di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Roma, Pavia e, ora, Castel del Piano.

Tutti raffigurano, in versione artistica e contemporanea, Sant’Agata, protettrice della salute del seno femminile, e rappresentano un sollecito per tutte le donne in età di screening a partecipare attivamente al proprio benessere attraverso una corretta diagnosi precoce. Con questo murale, Castel del Piano si arricchisce non solo di un nuovo intervento artistico, ma soprattutto di un simbolo collettivo di speranza, consapevolezza e solidarietà.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di AdF in città: possibili disagi nelle...

Si alza il sipario sulla stagione teatrale: ecco...

Il Sorgenti Film Festival arriva in paese: Lorenzo...

Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Torna il Superpalio della costa maremmana: tutti gli...

“Medio Oriente, il retaggio della storia”: incontro alla...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: