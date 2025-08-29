Elezioni regionali, Gori: “A Grosseto ancora manifesti visibili nonostante la par condicio”

Grosseto. “Da ieri, con l’entrata in vigore della par condicio stabilita dalla legge n. 28 del 2000, ogni messaggio di propaganda elettorale avrebbe dovuto essere rimosso o oscurato. Eppure, a Grosseto, i manifesti dei candidati alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre risultano ancora perfettamente visibili su numerosi cartelloni e spazi pubblicitari”.

A dichiararlo è Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale.

“È un fatto grave, perché mina le condizioni di equità che dovrebbero accompagnare la campagna elettorale e rischia di alterare la percezione dei cittadini in un momento in cui la trasparenza e il rispetto delle regole dovrebbero essere principi inderogabili – sottolinea Gori -. Ancora più discutibile è la scelta di alcuni di affiggere i cartelloni solo pochi giorni fa, quasi nella certezza che sarebbero rimasti al loro posto anche dopo l’entrata in vigore delle limitazioni. Di fronte a questa situazione è necessario che tutti, il Comune, la società partecipata Sistema S.r.l., i candidati, gli operatori privati, facciano la propria parte, ciascuno per le rispettive competenze, affinché i cartelli vengano oscurati immediatamente. Non è accettabile che Grosseto resti indietro rispetto alle altre province toscane e soprattutto al quadro normativo, né che si creino situazioni di vantaggio o svantaggio tra i candidati”.

“Solo così si potrà restituire credibilità al confronto politico e assicurare che le elezioni regionali si svolgano in un clima di correttezza e pari condizioni. E forse proprio questa vicenda ci spinge a una riflessione ulteriore: ha ancora senso, oggi, investire tanto sui manifesti elettorali? Nell’era dei media digitali e del rapporto diretto con i cittadini, i cartelloni sembrano sempre più un retaggio del passato, poco incisivo e spesso dannoso per il decoro urbano – termina Gori -. Un motivo in più per guardare avanti e trovare forme di comunicazione più moderne, efficaci e rispettose delle regole”.