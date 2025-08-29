Home Cinema“Spazi by Night”: cinema all’aperto in cuffia per i ragazzi con la proiezione di “Bangla”
CinemaCinema GrossetoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“Spazi by Night”: cinema all’aperto in cuffia per i ragazzi con la proiezione di “Bangla”

Il film è in programma martedì 2 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Follonica (Grosseto). La cooperativa Arcobaleno, che gestisce da oltre 30 anni il centro di aggregazione Spazi Ragazzi, ha organizzato per martedì 2 settembre alle 21.15, in via Giacomelli, a Follonica, un’iniziativa di cinema all’aperto, nell’ambito della progettualità “Spazi by Night”. Verrà allestita una piccola arena con circa 30 posti con grande schermo e un sistema di cinema in cuffia, per garantire una proiezione vivace senza disturbare le attività circostanti.

L’evento prevede la proiezione della commedia italiana “Bangla” (2019), scritta, diretta e interpretata da Phaim Bhuiyan. Il film racconta la storia di Phaim, un giovane di origini bengalesi di 22 anni che vive a Roma tra lavoro in un museo, musica con la sua band e il punto di svolta rappresentato dall’incontro con Asia, una ragazza italiana, in grado di metterlo di fronte al difficile equilibrio tra tradizioni familiari e desiderio di libertà e amore

La scelta di Bangla è nata grazie al coinvolgimento delle ragazze che frequentano Spazi Ragazzi. Infatti, il film era tra i titoli indicati come visione consigliata per le vacanze estive, pertanto è emersa spontaneamente l’idea di trasformare questa visione in un’occasione comunitaria.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Vento di bossa”: la musica sudamericana arriva al...

“Libri Gratis”, riaperto il bando: ecco come richiedere...

Si alza il sipario sulla stagione teatrale: ecco...

Il Sorgenti Film Festival arriva in paese: Lorenzo...

“Global Sumud Flotilla”: un flash mob per sostenere...

“Classica al Museo”: la “Rappresentazione di Anima et...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: