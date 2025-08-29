Muore storica estetista, il cordoglio di Cna: “Con la sua attività ha precorso i tempi”

Grosseto. Cna Grosseto si stringe intorno alla famiglia di Giuliana Bianchi, storica estetista dell’Amiata e associata a Cna, che è venuta a mancare la scorsa notte.

“È una perdita che ci colpisce molto – dichiara il direttore Anna Rita Bramerini – perché Giuliana, da sempre molto legata, così come la sua famiglia, all’associazione, è stata colpita da un malore improvviso nei giorni di Pasqua, da cui purtroppo non si è ripresa. Giuliana è un’artigiana storica di Arcidosso, un’imprenditrice che, precorrendo anche i tempi, tra le prime nel versante grossetano dell’Amiata, ha abbinato il concetto dell’estetica curativa a quello più generale del benessere. Nel suo salone ‘Le Miroir’, che negli anni si è ingrandito, ha saputo innovare e ha accolto centinaia di persone, sicuri della sua professionalità e delle sue capacità”.

Un’imprenditrice lungimirante: dal piccolo salone prima via Lazzeretti poi in via Roma ad Arcidosso, infatti, Giuliana Bianchi è arrivata ad acquistare qualche anno fa, insieme ad altri imprenditori, un edificio nel centro del borgo amiatino, riqualificandolo e dando vita a uno spazio accogliente e funzionale.

“Ha dato il suo contributo alla riqualificazione di un’area – aggiunge il presidente Saverio Banini –, dimostrando concretamente come le imprese artigiane possano essere il motore di processi virtuosi che garantiscono la vita dei nostri borghi e delle nostre aree interne. Inoltre, è stata anche un esempio per il passaggio generazionale di impresa, perché ha formato e passato le redini della sua azienda a una figlia dei figli, Pamela Cini, a cui adesso va tutto il nostro cordoglio per questa triste scomparsa”.

“A nome di tutta l’associazione – concludono Bramerini e Banini ,– facciamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Giuliana, certi che la passione che l’ha mossa nel suo lavoro sarà da esempio per molti altri artigiani del territorio”.